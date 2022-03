3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Zuchwil gegen Deitingen Sieg für den Tabellendritten: Zuchwil lässt am Donnerstag zuhause beim 3:0 gegen Deitingen (Rang 10) nichts anbrennen. 25.03.2022, 23.41 Uhr

Valon Kadrija erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Zuchwil. In der 45. Minute baute Batuhan Baladin den Vorsprung für Zuchwil auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noe Loosli in der 52. Minute, als er für Zuchwil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Batuhan Baladin von Zuchwil erhielt in der 31. Minute die gelbe Karte.

Dass Zuchwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Zuchwil durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Zuchwil um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 2. Zuchwil hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zuchwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gerlafingen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Mit der Niederlage rückt Deitingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 11. Deitingen hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Deitingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Bettlach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Deitingen 3:0 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 14. Valon Kadrija 1:0. 45. Batuhan Baladin 2:0. 52. Noe Loosli 3:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Ferhat Demiroglu, Tim Hess, Jonathan Seeger, Igor Ranfaldi, Noe Loosli, Batuhan Baladin, Oguzalp Baladin, Marko Markovic, Valon Kadrija, Nicola Mühlhauser. – Deitingen: Franco Kissling, Benjarong Körnli, Marco Bieri, Jonas Zuber, Simon Frei, Jan Eberhard, Tim Stampfli, Olivier Niederer, Tobias Büttiker, Simon Kofmel, David Flury. – Verwarnungen: 31. Batuhan Baladin.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

