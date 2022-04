3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Favoritensieg bei Riedholz gegen Winznau Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 10) ist Riedholz am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Winznau gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen. 13.04.2022, 17.34 Uhr

Den Auftakt machte Nick Emch, der in der 11. Minute für Riedholz zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riedholz stellte Manuel Reber in Minute 16 her. In der 38. Minute gelang Winznau (Luca Keller) der Anschlusstreffer (1:2).

Henry Horn erhöhte in der 43. Minute zur 3:1-Führung für Riedholz. Das letzte Tor der Partie erzielte Nick Emch, der in der 50. Minute die Führung für Riedholz auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Riedholz, Mika Emch (35.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Winznau, nämlich für Tim Bachmann (74.).

Riedholz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.9 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Riedholz behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 32 Punkte. Für Riedholz ist es der zweite Sieg in Serie.

Riedholz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wangen a/A (Platz 4). Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Für Winznau ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Winznau gingen unentschieden aus.

Für Winznau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wangen b.O. (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Winznau - FC Riedholz 1:4 (1:3) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 11. Nick Emch 0:1. 16. Manuel Reber 0:2. 38. Luca Keller 1:2. 43. Henry Horn 1:3. 50. Nick Emch 1:4. – Winznau: Nico Kaser, Mike Keller, Elias Bläsi, Gianluigi De Pascali, Laurin Jäggi, Florian Markert, Florian Binder, Adrian Annaheim, Luca Keller, Noah Wegmüller, William Guillen Concepcion. – Riedholz: Pascal Klaus, Tim Ilgenstein, Noah Rickenbacher, Nick Emch, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Manuel Reber, Kevin Kaufmann, Marc Schär, Henry Horn. – Verwarnungen: 35. Mika Emch, 74. Tim Bachmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

