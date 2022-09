2. Liga Deutlicher Erfolg für Mümliswil gegen Wangen b.O. – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Mümliswil gewinnt am Samstag auswärts gegen Wangen b.O. 4:0. 11.09.2022, 05.42 Uhr

In der 25. Minute war es an Florian Arnold, Mümliswil 1:0 in Führung zu bringen. Zwei Minuten dauerte es, ehe Florian Arnold erneut erfolgreich war. Er traf in der 27. Minute zum 2:0 für Mümliswil. Es war ein Elfmeter. Silvan Nussbaumer baute in der 42. Minute die Führung für Mümliswil weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Roger Wyser, der in der 61. Minute die Führung für Mümliswil auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Wangen b.O. sah Mir Mohammad Kamwar (73.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Wangen b.O. weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Silvan Nussbaumer (75.) und Marco Fluri (77.).

Mümliswil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.4 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mümliswil. Sieben Punkte bedeuten Rang 9. Mümliswil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Mümliswil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Iliria (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Mit der Niederlage rückt Wangen b.O. in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 10. Wangen b.O. hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Für Wangen b.O. geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Olten (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Mümliswil 0:4 (0:3) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 25. Florian Arnold 0:1. 27. Florian Arnold (Penalty) 0:2.42. Silvan Nussbaumer 0:3. 61. Roger Wyser 0:4. – Wangen b.O.: Alejandro Buceta Barrio, Hamdi Nedzipi, Mir Mohammad Kamwar, Sokol Berisha, Eduard Lekaj, Meriton Ahmeti, Nebojsa Markovic, Hysen Haziri, Adis Mesic, Albatrit Morinaj, Miroslav Markovic. – Mümliswil: Matteo Ciurlia, Janik Disler, Silvan Nussbaumer, Rafael Disler, Marco Fluri, Cédric Gisler, Simon Büttler, Elia Bader, Christian Wehrli, Roger Wyser, Florian Arnold. – Verwarnungen: 10. Meriton Ahmeti, 11. Eduard Lekaj, 64. Mir Mohammad Kamwar, 75. Silvan Nussbaumer, 77. Adis Mesic, 77. Marco Fluri – Ausschluss: 73. Mir Mohammad Kamwar.

