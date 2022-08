2. Liga Deutlicher Erfolg für Gerlafingen gegen Wangen b.O. – Philipp Breu trifft dreimal Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Gerlafingen auswärts gegen Wangen b.O. 5:0. 25.08.2022, 07.25 Uhr

(chm)

Das Tor von Kaan Yildirim in der 20. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Gerlafingen. Philipp Breu sorgte in der 31. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gerlafingen. Gianluca Rubino baute in der 42. Minute die Führung für Gerlafingen weiter aus (3:0).

Gerlafingen erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Philipp Breu weiter auf 4:0. Gerlafingen baute in der 74. Minute die Führung für Gerlafingen weiter aus: Torschütze war erneut Philipp Breu.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Gerlafingen auf dem zweiten Rang. Gerlafingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Iliria (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (17.30 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Wangen b.O. liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Wangen b.O. spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hägendorf (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. August) (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Gerlafingen 0:5 (0:3) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 20. Kaan Yildirim 0:1. 31. Philipp Breu 0:2. 42. Gianluca Rubino 0:3. 54. Philipp Breu 0:4. 74. Philipp Breu 0:5. – Wangen b.O.: Noël Röhl, Mir Mohammad Kamwar, Sokol Berisha, Jetmir Zenuni, Kim Lân Ngo, Akrem Mohammed, Nebojsa Markovic, Hamdi Nedzipi, Miroslav Markovic, Meriton Ahmeti, Albatrit Morinaj. – Gerlafingen: Stefan Csako, Biagio Prestifilippo, Salko Durakovic, Ulisse Alberti, Shendrit Bytyqi, Kaan Yildirim, Berkin Sulungoz, Volkan Turhan, Dino Mujanovic, Philipp Breu, Beytullah Özdemir. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

