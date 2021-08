3. Liga Deutlicher Auftakterfolg für Blustavia gegen Bettlach Blustavia bezwingt zum Saisonauftakt Bettlach auswärts mit 4:0 22.08.2021, 20.42 Uhr

(chm)

Pascal Brunner schoss Blustavia in der 5. Minute zur 1:0-Führung. In der 15. Minute baute Luca Grillo den Vorsprung für Blustavia auf zwei Tore aus (2:0). Blustavia baute in der 25. Minute die Führung für Blustavia weiter aus: Torschütze war erneut Luca Grillo. Das letzte Tor der Partie erzielte Elio Ziltener, der in der 51. Minute die Führung für Blustavia auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Bettlach gab es fünf gelbe Karten. Bei Blustavia erhielten Philipp Falk (37.) und Fabian Mollet (70.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Blustavia auf dem zweiten Rang. Blustavia spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Leuzigen. Die Partie findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem ersten Spiel steht Bettlach auf dem elften Rang. Bettlach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am 31. August (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bettlach - SC Blustavia 0:4 (0:3) - Neufeld, Bettlach – Tore: 5. Pascal Brunner 0:1. 15. Luca Grillo 0:2. 25. Luca Grillo 0:3. 51. Elio Ziltener (Penalty) 0:4. – Bettlach: Nicolas Schmid, Luca Supper, Gnako Laurent Dakouri, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Timo Winistörfer, Fausto Falgetano, Eric Kohler, Marco Fabbro, Kevin Sriwong, Pascal Maritz. – Blustavia: Patrick Haller, Fabian Mollet, Elio Ziltener, Dan Brand, Franco Torre, Philipp Falk, Ramon Spring, Pascal Brunner, Luca Grillo, Joel Falk, Yves Galey. – Verwarnungen: 36. Eric Kohler, 37. Philipp Falk, 43. Fabian Frick, 58. Mitja Haring, 70. Fabian Mollet, 71. Matthias Messerli, 80. Urs Fahrer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Iliria - FC Leuzigen 0:2, FC Gerlafingen - FC Niederbipp 3:1, FC Biberist - FC Zuchwil 0:1, FC Deitingen - FC Rüttenen 0:1, FC Bettlach - SC Blustavia 0:4

Tabelle: 1. FC Subingen 1 Spiel/3 Punkte (7:1). 2. SC Blustavia 1/3 (4:0), 3. FC Gerlafingen 1/3 (3:1), 4. FC Leuzigen 1/3 (2:0), 5. FC Zuchwil 1/3 (1:0), 6. FC Rüttenen 1/3 (1:0), 7. FC Deitingen 1/0 (0:1), 8. FC Biberist 1/0 (0:1), 9. FC Niederbipp 1/0 (1:3), 10. FC Iliria 1/0 (0:2), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Selzach 1/0 (1:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:39 Uhr.