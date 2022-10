4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 5:0-Erfolg für Superga 1957 gegen Post Solothurn Sieg für Superga 1957: Gegen Post Solothurn gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0. 10.10.2022, 02.37 Uhr

(chm)

In der 10. Minute war es an Gianfranco Gigliotti, Superga 1957 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Superga 1957 stellte Patrik Manganiello in Minute 43 her. Superga 1957 erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Giulio Caputo weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Vittorio Pasquale baute in der 62. Minute die Führung für Superga 1957 weiter aus (4:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Vittorio Pasquale in der 89. Minute für das 5:0 für Superga 1957.

Gelbe Karten gab es bei Post Solothurn für Maslah Hussein (46.), Alaa Ibrahim (58.) und Mert Onurlu (86.). Gelbe Karten gab es bei Superga 1957 für Luca Miracola (55.) und Vittorio Pasquale (62.).

Superga 1957 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 9. Superga 1957 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Superga 1957 trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Selzach b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Post Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Post Solothurn hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Post Solothurn verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Post Solothurn zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wolfwil. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: ASI Superga 1957 - FC Post Solothurn 5:0 (2:0) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 10. Gianfranco Gigliotti 1:0. 43. Patrik Manganiello 2:0. 50. Giulio Caputo (Penalty) 3:0.62. Vittorio Pasquale 4:0. 89. Vittorio Pasquale 5:0. – Superga 1957: Kevin Herrli, Vincenzo Zarbo, Robert Petrovic, Luca Miracola, Jean Pierre Zarbo, Raphael Strebel, Patrik Manganiello, Enea Martinetz, Tony Masi, Giulio Caputo, Gianfranco Gigliotti. – Post Solothurn: Mert Onurlu, Maslah Hussein, Elia Canneori, Valentin Batzli, Jamin Makwana, Juras Zabitis, Janis Meyer, Gian Marco Supino, Dimitri Batzli, Alaa Ibrahim, Ahmad Nattouf. – Verwarnungen: 46. Maslah Hussein, 55. Luca Miracola, 58. Alaa Ibrahim, 62. Vittorio Pasquale, 86. Mert Onurlu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 23:16 Uhr.

