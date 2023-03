4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher 4:1-Sieg für Selzach gegen Subingen Selzach gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Subingen 4:1. 18.03.2023, 17.35 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Pascal Amiet in der 17. Minute. Er traf für Selzach zum 1:0. Pascal Amiet war es auch, der in der 33. Minute Selzach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Selzach erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Robin Erismann weiter auf 3:0.

Erneut Robin Erismann traf in der 45. Minute auch zum 4:0 für Selzach. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Eric Aloisi in der 75. Minute für Subingen auf 1:4. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Selzach sah Marco Meyer (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tobias Stauffer (7.), Mohamed El Amine Boutaiba (56.) und Marco Meyer (59.). Gelbe Karten gab es bei Subingen für Gianluca Ferrante (35.) und Daniel Flury (38.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Selzach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Selzach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Selzach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Selzach hat bisher viermal gewonnen und achtmal verloren.

Für Selzach geht es in einem Heimspiel gegen FC Welschenrohr (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Subingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Haltener SV. Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.00 Uhr, Spiegelberg, Halten).

Telegramm: FC Subingen - FC Selzach b 1:4 (0:4) - Affolter, Subingen – Tore: 17. Pascal Amiet 0:1. 33. Pascal Amiet 0:2. 45. Robin Erismann 0:3. 45. Robin Erismann 0:4. 75. Eric Aloisi (Penalty) 1:4. – Subingen: Yanik Ambühl, Simon Zimmermann, Benjamin Burkhard, Roger Niggli, Sven Schläfli, Gianluca Ferrante, Patrick Ziegler, Pascal Zumstein, Daniel Flury, Eric Aloisi, Pascal Winistörfer. – Selzach: Nico Allemann, Kevin Pfister, Pascal Amiet, Tobias Stauffer, Matthias Steiner, Robin Erismann, Luca Veronica, Patrick Zberg, Mohamed El Amine Boutaiba, Matthias Müller, Dominic Däster. – Verwarnungen: 7. Tobias Stauffer, 35. Gianluca Ferrante, 38. Daniel Flury, 56. Mohamed El Amine Boutaiba, 59. Marco Meyer – Ausschluss: 72. Marco Meyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.03.2023 18:32 Uhr.

