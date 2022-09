4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 4:1-Sieg für Däniken-Gretzenbach gegen Uskana Olten Sieg für Däniken-Gretzenbach: Gegen Uskana Olten gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 4:1. 01.09.2022, 23.18 Uhr

Den Auftakt machte Robin Burri, der in der 15. Minute für Däniken-Gretzenbach zum 1:0 traf. Däniken-Gretzenbach baute die Führung in der 24. Minute (Leandro Joos) weiter aus (2:0). Däniken-Gretzenbach erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Michal Pawel Budzianowski weiter auf 3:0.

Däniken-Gretzenbach erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Loris Varadin weiter auf 4:0. Arben Goci sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Uskana Olten: Er traf in der 83. Minute zum 1:4

Gelbe Karten gab es bei Däniken-Gretzenbach für Loris Varadin (61.) und Sven Friker (87.). Gelbe Karten gab es bei Uskana Olten für Kenan Tmava (59.) und Endrit Imeri (88.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.6 hat die Abwehr von Däniken-Gretzenbach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 erzielten Toren Rang 1.

Uskana Olten lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Däniken-Gretzenbach. Total liess das Team 7 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 7).

Däniken-Gretzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Däniken-Gretzenbach hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Däniken-Gretzenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dulliken (Platz 4). Die Partie findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Uskana Olten rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Uskana Olten hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Uskana Olten geht es daheim gegen FC Niederbipp (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Däniken-Gretzenbach - FC Uskana Olten 4:1 (3:0) - Bühlhalle, Däniken – Tore: 15. Robin Burri 1:0. 24. Leandro Joos 2:0. 33. Michal Pawel Budzianowski 3:0. 68. Loris Varadin 4:0. 83. Arben Goci 4:1. – Däniken-Gretzenbach: Nenad Trajkovic, Andreas Jost, David Guldimann, Benjamin Strebel, Sven Friker, Finn Maier, Oliver Studer, Leandro Joos, Loris Varadin, Robin Burri, Michal Pawel Budzianowski. – Uskana Olten: Ilir Musliu, Endrit Imeri, Zigmas Danila, Fatlum Aliu, Fatlind Aliu, Isuf Emini, Albert Berisha, Robert Berisha, Shkendim Asani, Adriatik Zenunaj, Gentijan Bajrami. – Verwarnungen: 59. Kenan Tmava, 61. Loris Varadin, 87. Sven Friker, 88. Endrit Imeri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 23:16 Uhr.