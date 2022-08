3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Sieg für Riedholz gegen Grenchen 15 Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Riedholz zuhause gegen Grenchen 15 3:0. 28.08.2022, 19.30 Uhr

(chm)

Das Tor von Kevin Kaufmann in der 50. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Riedholz. Marco Bruni sorgte in der 52. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Riedholz. Sechs Minuten dauerte es, ehe Marco Bruni erneut erfolgreich war. Er traf in der 58. Minute zum 3:0 für Riedholz.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ermal Mena von Grenchen 15 erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Riedholz auf dem sechsten Rang. Für Riedholz geht es auswärts gegen FC Iliria (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (11.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach dem zweiten Spiel steht Grenchen 15 auf dem zwölften Rang. Für Grenchen 15 geht es daheim gegen FC Rüttenen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: FC Riedholz - FC Grenchen 15 3:0 (0:0) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 50. Kevin Kaufmann 1:0. 52. Marco Bruni 2:0. 58. Marco Bruni 3:0. – Riedholz: Pascal Klaus, Thierry Schneiter, Noah Rickenbacher, Nick Emch, Luc Henzi, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Marco Bruni, Silas Gunziger, Marc Schär, Henry Horn. – Grenchen 15: Umut Gündogdu, Rafael Eggenberg, Baran Avci, Kristofer Bortot, Tim Hegelbach, Luca Greco, Florim Musaj, Livio Nava, Eran Redzepi, Noël Sutter, Louis Blösch. – Verwarnungen: 92. Ermal Mena.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 19:26 Uhr.