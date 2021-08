2. Liga Deutlicher 3:0-Sieg für Olten gegen Fulenbach Olten siegt auswärts gegen Fulenbach: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0. 22.08.2021, 20.48 Uhr

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Olten mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Igor Cataldo in der 3. Minute erfolgreich, dann traf Giovanni Gerardi acht Minuten später zum 2:0. Sandro Iandiorio schoss das 3:0 (82. Minute) für Olten und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Fulenbach erhielten Rinaldo Grimbichler (51.), Stanko Imbach (73.) und Luan Spielmann (88.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Olten erhielt: Sandro Iandiorio (60.)

In der Tabelle steht Olten nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt Olten in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Härkingen aus. Das Spiel findet am Mittwoch (25. August) statt (20.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

In der Tabelle steht Fulenbach nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Für Fulenbach geht es auswärts gegen FC Subingen weiter. Die Partie findet am Mittwoch (25. August) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: SC Fulenbach - FC Olten 0:3 (0:2) - Bad, Fulenbach – Tore: 3. Igor Cataldo 0:1. 11. Giovanni Gerardi 0:2. 82. Sandro Iandiorio (Penalty) 0:3. – Fulenbach: Mischa Ehrenbolger, Florian Fischer, Sascha Füeg, Fabio Kunz, Rinaldo Grimbichler, Sandro Albuquerque Sampaio, Luca Spielmann, Stanko Imbach, Gabriel Strub, Yves Ehrenbolger, Ramon Grimbichler. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Xaver Meyer, Sandro Iandiorio, Kennedy Joao, Danilo Esposito, Giovanni Gerardi, Aziz Kukavica, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 51. Rinaldo Grimbichler, 60. Sandro Iandiorio, 73. Stanko Imbach, 88. Luan Spielmann.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: SC Fulenbach - FC Olten 0:3, GS Italgrenchen - FC Klus-Balsthal 2:3, FC Härkingen - FC Mümliswil 5:1, FC Iliria - FC Lommiswil 0:0, FC Bellach - FC Trimbach 1:3

Tabelle: 1. FC Härkingen 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Olten 1/3 (3:0), 3. FC Trimbach 1/3 (3:1), 4. FC Klus-Balsthal 1/3 (3:2), 5. FC Biberist 1/1 (3:3), 6. FC Subingen 1/1 (3:3), 7. FC Iliria 1/1 (0:0), 8. FC Lommiswil 1/1 (0:0), 9. GS Italgrenchen 1/0 (2:3), 10. FC Bellach 1/0 (1:3), 11. SC Fulenbach 1/0 (0:3), 12. FC Mümliswil 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 20:45 Uhr.