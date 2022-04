3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 3:0-Erfolg für Winznau gegen Wangen b.O. Sieg für Winznau: Gegen Wangen b.O. gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0. 24.04.2022, 00.26 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte. Nach 57 torlosen Minuten traf Florian Markert zum 1:0. Dominic De Chiara sorgte in der 76. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Winznau. In den Schlussminuten erhöhte William Guillen Concepcion noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wangen b.O. gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Winznau für William Guillen Concepcion (60.) und Sascha Schuhmacher (79.).

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 46 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Winznau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Winznau hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Winznau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Winznau zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Welschenrohr (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (14.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Wangen b.O. hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wangen b.O. geht es auswärts gegen FC Wangen a/A (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Winznau 0:3 (0:0) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 57. Florian Markert 0:1. 76. Dominic De Chiara 0:2. 92. William Guillen Concepcion 0:3. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Kim Lân Ngo, Ilber Nuhiji, Edon Llapashtica, Gianluca Iozzia, Albin Mehmeti, Mir Mohammad Kamwar, Edon Morina, Eduard Lekaj, Rit Slishani, Arton Halimi. – Winznau: Nico Kaser, Mike Keller, Sascha Schuhmacher, Gianluigi De Pascali, Laurin Jäggi, Florian Binder, Florian Markert, Adrian Annaheim, William Guillen Concepcion, Luca Keller, Noah Wegmüller. – Verwarnungen: 60. William Guillen Concepcion, 63. Mir Mohammad Kamwar, 79. Sascha Schuhmacher, 80. Ilber Nuhiji, 89. Rit Slishani, 89. Florijan Perren.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 00:23 Uhr.