Frauen 2. Liga Deutlicher 12:1-Erfolg für Sissach gegen Reinach – Fünffach-Torschützin Luana Pricoli Das 12:1 auswärts gegen Reinach ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Sissach. 25.08.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Sissach fünf seiner Tore in den ersten 45 Minuten, sieben kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Reinach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:9.

Matchwinner für Sissach war Luana Pricoli, die gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützinnen für Sissach waren: Maria Enz (2 Treffer), Tamara Zimmermann (1 Treffer), Selin Kirat (1 Treffer), Ramona Hasler (1 Treffer), Mara Lessa (1 Treffer) und Gabriela Papic (1 Treffe.) einzige Torschützin für Reinach war: Natascha Kobler (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Sissach liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Sissach spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mutschellen (Rang 7). Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

In der Tabelle steht Reinach nach dem zweiten Spiel auf Rang 13. Reinach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Attiswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. August) (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Reinach - SV Sissach 1:12 (0:5) - Fiechten, Reinach – Tore: 4. Luana Pricoli 0:1. 9. Luana Pricoli 0:2. 12. Luana Pricoli 0:3. 15. Tamara Zimmermann 0:4. 43. Luana Pricoli 0:5. 54. Maria Enz 0:6. 56. Ramona Hasler 0:7. 58. Maria Enz 0:8. 60. Luana Pricoli 0:9. 62. Natascha Kobler 1:9. 64. Gabriela Papic 1:10. 71. Selin Kirat 1:11. 76. Mara Lessa 1:12. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Julia Bitto, Larissa Wasmer, Livia Simona Vollgraff, Samira Sahli, Valeria Sacco, Leandra Meier, Isabel Wenger, Sophie Mc Carvil, Melanie Frei. – Sissach: Fabienne Saladin, Viviana Leanza, Patricia Thommen, Fiona Thomann, Mara Lessa, Elisa Blattner, Ramona Hasler, Cristina Pieragostino, Tamara Zimmermann, Anja Saam, Luana Pricoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 23:18 Uhr.