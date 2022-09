4. Liga, Gruppe 1 Derendingen siegt 4:2 im Spitzenduell gegen Blustavia – Blustavia verliert nach drei Siegen Derendingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Blustavia hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2 10.09.2022, 21.56 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Mats Marti in der 10. Minute. Er traf für Derendingen zum 1:0. Rodrigue Dor erhöhte in der 29. Minute zur 2:0-Führung für Derendingen. Ermin Basini baute in der 51. Minute die Führung für Derendingen weiter aus (3:0).

Durch ein Eigentor Valerio Mascolo verkürzte Blustavia den Rückstand auf 1:3. In der 66. Minute verwandelte Ugur Pozan erfolgreich einen Elfmeter und brachte Blustavia so auf 2:3 heran. In der 75. Minute schoss Ermin Basini Derendingen mittels Elfmeter zur 4:2-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Blustavia erhielten Giovanni Tesoro (74.) und Ugur Pozan (78.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Derendingen, nämlich für Leutrim Latifi (80.).

Die Offensive von Derendingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 5.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Derendingen von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Derendingen feiert mit dem Sieg gegen Blustavia bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Derendingen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach a (Rang 12). Diese Begegnung findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Blustavia steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 1). Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Blustavia erstmals wieder. Blustavia verlor zudem erstmals zuhause.

Blustavia tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Kurdischer FC Solothurn an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - SC Derendingen 2:4 (0:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 10. Mats Marti 0:1. 29. Rodrigue Dor 0:2. 51. Ermin Basini 0:3. 60. Eigentor (Valerio Mascolo) 1:3.66. Ugur Pozan (Penalty) 2:3.75. Ermin Basini (Penalty) 2:4. – Blustavia: Ahmed Mustafa, Kastriot Uka, Arian Gashi, Giuliano Bertelle, Giovanni Tesoro, Jonathan Orlandi, Damien Rösti, Marwane Bazain, Ahmad Alshmare, Ugur Pozan, Volkan Bingöl. – Derendingen: Giuseppe Veronica, Ibrahim Cil, Leutrim Latifi, Valerio Mascolo, Ivan Kuzmanovic, Massimo Veronica, Enes Basini, Baris Karatas, Mats Marti, Rodrigue Dor, Ermin Basini. – Verwarnungen: 74. Giovanni Tesoro, 78. Ugur Pozan, 80. Leutrim Latifi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 20:47 Uhr.

