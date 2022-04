3. Liga, Gruppe 2 Deitingen und Subingen spielen Remis Deitingen und Subingen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 24.04.2022, 13.58 Uhr

(chm)

Simon Kofmel traf in der 17. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 22. Minute traf Joshua Widmer für Subingen.

Bei Subingen sah Michael Balmer (35.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Michael Balmer (35.), Joshua Widmer (42.) und Lukas Misteli (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Deitingen, Fabio Notka (83.) kassierte sie.

Deitingen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 6.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Deitingen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Deitingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 3. Subingen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gerlafingen. Die Partie findet am Donnerstag (28. April) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Deitingen - FC Subingen 1:1 (1:1) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 17. Simon Kofmel 1:0. 22. Joshua Widmer 1:1. – Deitingen: Franco Kissling, Benjarong Körnli, Michael Ammon, Marco Bieri, Jan Eberhard, Amar Hadzic, Patrick Murer, Olivier Niederer, David Flury, Simon Kofmel, Simon Frei. – Subingen: Thomas Witmer, Silvan Valenti, Lukas Misteli, Luca Huber, Leo Rohn, Daniel Gebek, Kai Flury, Patrick Roth, Benedikt Nützi, Michael Balmer, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 35. Michael Balmer, 42. Joshua Widmer, 83. Fabio Notka, 84. Lukas Misteli – Ausschluss: 35. Michael Balmer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

