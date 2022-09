3. Liga, Gruppe 2 Deitingen gewinnt deutlich gegen Niederbipp Sieg für Deitingen: Gegen Niederbipp gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 3:0. 30.09.2022, 22.29 Uhr

(chm)

In der 6. Minute gelang Patrick Murer der Führungstreffer zum 1:0 für Deitingen. Erneut Patrick Murer traf in der 14. Minute auch zum 2:0 für Deitingen. Das letzte Tor der Partie erzielte Jonas Zuber, der in der 62. Minute die Führung für Deitingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederbipp erhielten Niroj Poopalasingam (52.), Laurin Zimmerli (56.) und Misin Shala (84.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Deitingen.

Die Offensive von Deitingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Deitingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Für Deitingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Deitingen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oensingen. Das Spiel findet am Samstag (1. Oktober) statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Niederbipp erstmals wieder. Niederbipp verlor zudem erstmals zuhause.

Niederbipp tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Samstag (1. Oktober) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Deitingen 0:3 (0:2) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 6. Patrick Murer 0:1. 14. Patrick Murer 0:2. 62. Jonas Zuber 0:3. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Jan Egger, Muhamed Trumic, Laurin Zimmerli, Dominik Ryser, Misin Shala, Ferhat Capan, Niroj Poopalasingam, Joao Carlos Pereira Alves, Lukas Hügi, Drago Gavran. – Deitingen: Achim Nahali, Timo Schläfli, Marco Walter, Benjarong Körnli, Simon Frei, Jonas Zuber, Amar Hadzic, Olivier Niederer, Patrick Murer, Michael Ammon, Tim Stampfli. – Verwarnungen: 52. Niroj Poopalasingam, 56. Laurin Zimmerli, 84. Misin Shala.

