3. Liga, Gruppe 2 Deitingen gewinnt deutlich gegen Kestenholz Deitingen behielt im Spiel gegen Kestenholz am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 08.09.2022, 12.23 Uhr

(chm)

Tim Stampfli traf in der 3. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Deitingen. Mit seinem Tor in der 75. Minute brachte Jan Eberhard Deitingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nicola Bucher in der 90. Minute, als er für Deitingen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Deitingen erhielten Simon Frei (12.) und Jonas Zuber (68.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Mike Uebelhart (90.) kassierte sie.

In der Defensive hat Deitingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 geschossenen Toren Rang 7.

In der Tabelle verbessert sich Deitingen von Rang 5 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Für Deitingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Deitingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Klus-Balsthal (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

In der Tabelle verliert Kestenholz Plätze und zwar von Rang 2 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kestenholz tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Dulliken an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Deitingen - FC Kestenholz 3:0 (1:0) - Sportanlage Grabmatt, Deitingen – Tore: 3. Tim Stampfli 1:0. 75. Jan Eberhard 2:0. 90. Nicola Bucher 3:0. – Deitingen: Franco Kissling, Timo Schläfli, Marco Bieri, Benjarong Körnli, Simon Frei, Patrick Murer, Amar Hadzic, Jonas Zuber, Jonas Kofmel, Tim Stampfli, David Flury. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Marc Taschler, Rafael Ingold, Fabian Von Arx, Tim Gerber, Joël Meier, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Mike Uebelhart, Simon Meier, Aaron Brutsche, Felix Studer. – Verwarnungen: 12. Simon Frei, 68. Jonas Zuber, 90. Mike Uebelhart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2022 12:21 Uhr.

