Frauen 3. Liga Deborah Rothen führt Härkingen mit vier Toren zum Sieg gegen Grenchen 15 Härkingen holt gegen Grenchen 15 auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenachten 5:0. 05.09.2021, 20.49 Uhr

(chm)

In der 12. Minute war es an Deborah Rothen, Härkingen 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor erhöhte Deborah Rothen für Härkingen auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade acht Minuten. Alisha Friedl baute in der 37. Minute die Führung für Härkingen weiter aus (3:0).

Härkingen erhöhte in der 41. Minute seine Führung nochmals durch Deborah Rothen weiter auf 4:0. Drei Minuten dauerte es, ehe Deborah Rothen erneut erfolgreich war. Sie traf in der 44. Minute zum 5:0 für Härkingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Härkingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat sechs Punkte. Für Härkingen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Für Härkingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Fortuna Olten (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Unverändert liegt Grenchen 15 auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Grenchen 15 hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Grenchen 15 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Klus-Balsthal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Grenchen 15 - Gäu Selection 0:5 (0:5) - Stadion Brühl, Grenchen – Tore: 12. Deborah Rothen 0:1. 20. Deborah Rothen 0:2. 37. Alisha Friedl 0:3. 41. Deborah Rothen 0:4. 44. Deborah Rothen 0:5. – Grenchen 15: Nora Hasen, Silvia Häni, Tanja Sperisen, Angela Anna Gäumann, Suela Jaiji, Sabine Bieli, Sarina Schwab, Laura Lo Giudice, Julie Lisa Marie, Melina Rhyn, Jennifer Morgenthaler. – Härkingen: Lia Widmer, Fabienne Wyss, Lenka Machakova, Michela Rossi, Flavia Baumgartner, Michelle Oegerli, Jessica Gfeller, Alisha Friedl, Nadin Enderlin, Deborah Rothen, Elena Abi Chakra. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Blustavia - FC Klus-Balsthal 0:2, FC Grenchen 15 - Gäu Selection 0:5

Tabelle: 1. Gäu Selection 3 Spiele/6 Punkte (12:7). 2. FC Klus-Balsthal 3/6 (4:2), 3. FC Attiswil 2/3 (6:3), 4. FC Fortuna Olten 2/3 (6:6), 5. FC Niederbipp b 2/3 (3:3), 6. FC Dulliken 2/3 (3:4), 7. SC Blustavia 3/3 (6:9), 8. FC Grenchen 15 3/3 (5:11).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 02:49 Uhr.