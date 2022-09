3. Liga, Gruppe 1 Croatia und Riedholz teilen sich Punkte Sechs Tore sind zwischen Croatia und Riedholz gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 26.09.2022, 11.22 Uhr

Croatia war zweimal in Führung. Riedholz lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Riedholz in der 76. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 70. Minute ging Croatia zunächst 3:2 in Führung. Lediglich sechs Minuten nach dem 3:2 traf Manuel Reber in der 76. Minute für Riedholz zum 3:3-Ausgleich.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Croatia. Die einzige gelbe Karte bei Riedholz erhielt: Fabian Grütter (55.)

Die Offensive von Croatia ist die beste der Gruppe. Die total 18 Tore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Nach dem Unentschieden verliert Croatia einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Croatia hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Croatia auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Flumenthal. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Das Unentschieden bringt Riedholz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Riedholz hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Riedholz geht es daheim gegen FC Rüttenen (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: HNK Croatia - FC Riedholz 3:3 (1:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 10. Jure Princip 1:0. 30. Marc Schär 1:1. 35. Marc Schär 1:2. 56. Ivan Stjepanovic 2:2. 70. Matej Matkovic 3:2. 76. Manuel Reber 3:3. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Daniel Simic, Jure Princip, Zvonimir Ponjavic, Vlatko Stjepanovic, Matej Matkovic, Nikola Vidovic, Leon Sljivic, Marko Matkovic, Josip Aracic, Ivan Stjepanovic. – Riedholz: Livio Bruschi, Janis Büttiker, Tim Gyger, Marco Bruni, Kevin Kaufmann, Mika Emch, Manuel Reber, Luc Henzi, Henry Horn, Marc Schär, Sven Agnéus. – Verwarnungen: 33. Jure Princip, 35. Alan Do Nascimento Santana, 55. Fabian Grütter, 80. Kol Gegaj, 93. Zvonimir Ponjavic.

