4. Liga, Gruppe 1 Croatia siegt 4:2 im Spitzenspiel gegen Solothurn Croatia setzt seine Siegesserie auch gegen Solothurn fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den elften Vollerfolg in Folge. 13.06.2022, 14.35 Uhr

Das Skore eröffnete Levin Acikgöz in der 21. Minute. Er traf für Solothurn zum 1:0. Der Ausgleich für Croatia fiel in der 53. Minute (Ivan Stjepanovic). Das Tor von Marinko Zizak in der 61. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Croatia.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Croatia stellte Nikola Vidovic in Minute 66 her. Croatia erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Josip Aracic weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Ishak Abderrahman in der 93. Minute her, als er für Solothurn auf 2:4 verkürzte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Croatia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 22 Spielen hat Croatia durchschnittlich 5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Croatia seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 22 Spielen 61 Punkte auf dem Konto. Croatia hat bisher 20mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Croatia ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Solothurn in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 43 Punkten neu Platz 4. Für Solothurn war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Solothurn verlor zudem erstmals zuhause.

Für Solothurn ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Solothurn - HNK Croatia 2:4 (1:0) - Stadion FC Solothurn, Solothurn – Tore: 21. Levin Acikgöz 1:0. 53. Ivan Stjepanovic 1:1. 61. Marinko Zizak 1:2. 66. Nikola Vidovic 1:3. 83. Josip Aracic 1:4. 93. Ishak Abderrahman 2:4. – Solothurn: Colin Bähler, Ajmal Ghulam Jailani, Daniel Medvetskyi, Eric Lüthi, Alli Mohammed, Daniel Sommer, Levin Acikgöz, Leon Pervorfi, Ishak Abderrahman, Samuel Miescher, Luka Kalauz. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Nikola Vidovic, Jure Princip, Ivan Aracic, Dario Knezovic, Marko Matkovic, Simo Karakus, Juro Jazvic, Josip Aracic, Ivan Blatancic, Lukas Frljic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

