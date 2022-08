3. Liga, Gruppe 1 Croatia sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Attiswil zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Attiswil und Croatia 1:1 unentschieden. 21.08.2022, 17.32 Uhr

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Attiswil der erste Treffer der Partie. Dario Emch traf in der 40. Minute zum 1:0. Nur gerade vier Minuten später (44.) schaffte Croatia den Ausgleich, als Josip Aracic erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Croatia für Juro Jazvic (32.) und Josip Aracic (44.). Die einzige gelbe Karte bei Attiswil erhielt: Nedim Nezirovic (35.)

Nach dem ersten Spiel steht Attiswil auf dem fünften Rang. Für Attiswil geht es zuhause gegen FC Bettlach (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

In der Tabelle steht Croatia nach dem ersten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel kriegt es Croatia in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team GS Italgrenchen. Die Partie findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Attiswil - HNK Croatia 1:1 (1:1) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 40. Dario Emch 1:0. 44. Josip Aracic (Penalty) 1:1. – Attiswil: Daniel Gaugler, Jan Hohl, Pascal Frey, Nedim Nezirovic, Pascal Walther, Lukas Wyss, Cyril Uebersax, Florian Bohner, Christoph Rüegger, Dario Emch, Roman Wyss. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Vlatko Stjepanovic, Dario Knezovic, Ivan Simic, Matej Matkovic, Nikola Vidovic, Zvonimir Ponjavic, Juro Jazvic, Josip Aracic, Nikola Crnogorac, Marinko Zizak. – Verwarnungen: 32. Juro Jazvic, 35. Nedim Nezirovic, 44. Josip Aracic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 15:47 Uhr.