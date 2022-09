3. Liga, Gruppe 1 Croatia lässt sich von Bettlach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 12) ist Croatia am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Bettlach gerecht geworden und hat auswärts 5:2 gewonnen. 04.09.2022, 23.27 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Croatia: Marinko Zizak brachte seine Mannschaft in der 31. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 55, als Daniele Gallizioli für Bettlach erfolgreich war. Zvonimir Ponjavic traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Croatia.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 68. Minute, als Matthias Messerli für Bettlach traf. Marinko Zizak schoss Croatia in der 81. Minute zur 3:2-Führung. Croatia baute die Führung in der 86. Minute (Werner Meyer) weiter aus (4:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Matej Matkovic in der 93. Minute, als er für Croatia zum 5:2 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Croatia, nämlich für Marinko Zizak (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bettlach, Eren Bilecen (67.) kassierte sie.

Croatia schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 8 Tore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 10 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Croatia von Rang 5 auf 2. Das Team hat sieben Punkte. Croatia hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Croatia spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Leuzigen (Platz 4). Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle liegt Bettlach weiterhin auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Bettlach hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Bettlach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Bettlach - HNK Croatia 2:5 (0:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 31. Marinko Zizak 0:1. 55. Daniele Gallizioli 1:1. 61. Zvonimir Ponjavic 1:2. 68. Matthias Messerli 2:2. 81. Marinko Zizak 2:3. 86. Werner Meyer 2:4. 93. Matej Matkovic 2:5. – Bettlach: Pascal Biedert, Luca Supper, Joel Marugg, Matthias Messerli, Mehmet Dönmez, Mitja Haring, Mauro von Arx, Marco Fabbro, Fabian Frick, Adis Gromilic, Daniele Gallizioli. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Daniel Simic, Dario Knezovic, Ivan Simic, Matej Matkovic, Ivan Stjepanovic, Zvonimir Ponjavic, Josip Aracic, Marko Matkovic, Nikola Crnogorac, Marinko Zizak. – Verwarnungen: 67. Eren Bilecen, 81. Marinko Zizak.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 23:24 Uhr.

