4. Liga, Gruppe 1 Croatia gewinnt deutlich gegen Kurdischer FC Solothurn Sieg für Croatia: Gegen Kurdischer FC Solothurn gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:0. 27.03.2022, 08.49 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Croatia über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Kurdischer FC Solothurn war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Die Torschützen für Croatia waren: Marko Matkovic (2 Treffer), Jure Princip (2 Treffer), Nikola Vidovic (1 Treffer) und Ivan Aracic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Juro Jazvic von Croatia erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Croatia schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 4.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 63 Tore erzielte.

Die Abwehr von Kurdischer FC Solothurn kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 38 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 6).

Unverändert liegt Croatia nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 34 Punkten. Für Croatia ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Croatia auf fremdem Terrain mit FC Leuzigen (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 3. April statt (11.00 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Für Kurdischer FC Solothurn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Kurdischer FC Solothurn hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kurdischer FC Solothurn tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Grenchen 15 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: HNK Croatia - Kurdischer FC Solothurn 6:0 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 28. Jure Princip 1:0. 30. Jure Princip 2:0. 49. Marko Matkovic 3:0. 60. Ivan Aracic 4:0. 67. Nikola Vidovic 5:0. 77. Marko Matkovic 6:0. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Daniel Simic, Jure Princip, Simo Karakus, Ivan Stjepanovic, Zvonimir Ponjavic, Ivan Aracic, Josip Aracic, Juro Jazvic, Marko Matkovic. – Kurdischer FC Soloth: Mustafa Özdemir, Taylan Demirci, Ali Cokyasar, Abdurrahman Demir, Namet Catak, Serhat Demir, Halil Atici, Baris Kasakolu, Özgür Bünül, Jeniban Sellathurai, Baran Ildeniz. – Verwarnungen: 50. Juro Jazvic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 05:21 Uhr.