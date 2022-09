3. Liga, Gruppe 1 Croatia entscheidet Showdown gegen Blustavia für sich Croatia reiht Sieg an Sieg: Gegen Blustavia hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge( in fünf Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 3:1 11.09.2022, 19.36 Uhr

Den Auftakt machte Luca Grillo, der in der 4. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Ivan Stjepanovic durch seinen Treffer für Croatia in der 11. Minute her. In der 47. Minute war es erneut Ivan Stjepanovic, der Croatia mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Mit dem 3:1 für Croatia schoss Josip Aracic das letzte Tor der Partie.

Blustavia kassierte fünf gelbe Karten. Für Croatia gab es keine Karte.

Dass Croatia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Croatia durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Blustavia nicht so viele Tore wie gegen Croatia. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Croatia bleibt Leader: Das Team hat nach fünf Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Croatia hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Croatia zuhause mit FC Riedholz (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 3. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Blustavia daheim mit SC Flumenthal (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: SC Blustavia - HNK Croatia 1:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 4. Luca Grillo 1:0. 11. Ivan Stjepanovic 1:1. 47. Ivan Stjepanovic 1:2. 88. Josip Aracic 1:3. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Dan Brand, Franco Torre, Luca Studer, Philipp Falk, Elio Ziltener, Luca Grillo, Christian Oetterli, Jan Joder. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Ivan Simic, Jure Princip, Matej Matkovic, Nikola Vidovic, Zvonimir Ponjavic, Marko Matkovic, Josip Aracic, Anton Pavic, Ivan Stjepanovic. – Verwarnungen: 47. Luca Grillo, 47. Simon Giger, 47. Elio Ziltener, 47. Yves Galey, 67. Dan Brand.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

