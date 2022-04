4. Liga, Gruppe 1 Bratstvo mit Auswärtssieg bei Bettlach Bratstvo behielt im Spiel gegen Bettlach am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 23.04.2022, 21.39 Uhr

Dragomir Boskovic eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Bratstvo das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bratstvo stellte Ivan Kuzmanovic in Minute 22 her. Bratstvo erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Igor Tanasic weiter auf 3:0.

Ein Eigentor (Teo Petkovski) in Minute 57 eine Verkürzung des Rückstands von Bettlach auf 1:3. Bettlach kam in der 72. Minute noch auf 2:3 heran, als Armando Choque Morales traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Bei Bratstvo sah Dragomir Boskovic (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ivan Kuzmanovic (21.), Dragomir Boskovic (85.) und Luka Makulovic (96.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bettlach, Matthias Streit (89.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 42 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Die Tabellensituation bleibt für Bratstvo unverändert. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Bratstvo hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bratstvo spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Blustavia (Platz 5). Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Bettlach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 10. Bettlach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gerlafingen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Bettlach - F.K. Bratstvo 2:3 (0:3) - Neufeld, Bettlach – Tore: 4. Dragomir Boskovic 0:1. 22. Ivan Kuzmanovic 0:2. 41. Igor Tanasic 0:3. 57. Eigentor (Teo Petkovski) 1:3.72. Armando Choque Morales 2:3. – Bettlach: Nicolas Schmid, Dominik Häni, Matthias Streit, Christoph Walker, Tarik Ait Chaf, Pascal Schmid, Rico Candrian, Armando Choque Morales, Dominik Goranin, Özcan Günes, Devis Schreier. – Bratstvo: Darko Boskovic, Mirko Denic, Dominic Chanton, David Milosevic, Vitaliy Stankevych, Slobodan Bajinovic, Mitar Zeljkovic, Aleksandar Markovic, Dragomir Boskovic, Ivan Kuzmanovic, Igor Tanasic. – Verwarnungen: 21. Ivan Kuzmanovic, 85. Dragomir Boskovic, 89. Matthias Streit, 96. Luka Makulovic – Ausschluss: 90. Dragomir Boskovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

