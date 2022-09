Frauen 2. Liga Blustavia verliert gegen Seriensieger Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss reiht Sieg an Sieg: Gegen Blustavia hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0 05.09.2022, 05.36 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Schwarz-Weiss fielen in nur 17 Minuten: In der 4. Minute gelang Benita Pfaehler der Führungstreffer zum 1:0 für Schwarz-Weiss. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schwarz-Weiss stellte Michelle Albrecht in Minute 17 her. Ramona Heinis schoss das 3:0 (21. Minute) für Schwarz-Weiss und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Schwarz-Weiss hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 15 Tore erzielt, was einem Schnitt von 5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. In der Defensive hat Schwarz-Weiss noch überhaupt keinen Treffer hinnehmen müssen.

In der Regel kassiert Blustavia nicht so viele Tore wie gegen Schwarz-Weiss. Die total 5 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 5).

In der Tabelle verbessert sich Schwarz-Weiss von Rang 6 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Schwarz-Weiss feiert mit dem Sieg gegen Blustavia bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Auswärtsspiel gegen SV Sissach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

In der Tabelle verliert Blustavia Plätze und zwar von Rang 5 auf 7. Das Team hat sieben Punkte. Blustavia hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Blustavia geht es daheim gegen Baden-Wettingen (Platz 10) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - SC Blustavia 3:0 (3:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 4. Benita Pfaehler 1:0. 17. Michelle Albrecht 2:0. 21. Ramona Heinis 3:0. – Schwarz-Weiss: Stenia Michel, Benita Pfaehler, Severine Bonjour, Ramona Heinis, Malena Skeneraj, Anne Albrecht, Siri Leemann, Aline Lampart, Flavia Näf, Varenka Strobel, Michelle Albrecht. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Deborah Stritt, Kiara Kralj, Albine Sulejmani, Roberta Meyer, Laura Emch, Michelle Falk, Lea Leiser, Mara Friedli, Jana Sauter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 05:33 Uhr.

