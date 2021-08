4. Liga, Gruppe 1 Blustavia mit Sieg gegen Lommiswil zum Auftakt – Siegtreffer durch Elias Kaiser Blustavia beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Lommiswil setzt es zuhause einen 2:1-Sieg ab. 22.08.2021, 12.36 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Blustavia gelang Elias Kaiser in der 79. Minute. In der 5. Minute hatte Giovanni Tesoro Blustavia in Führung gebracht. Der Ausgleich für Lommiswil fiel in der 72. Minute durch Tobias Vogt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lommiswil erhielten Rolf Rothenbühler (54.) und Lukas Fluri (89.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Blustavia, nämlich für Elias Kaiser (87.).

In der Tabelle steht Blustavia nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Auf Blustavia wartet im nächsten Spiel das Team Türkischer SC Solothurn a. Die Partie findet am 28. August statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Lommiswil liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Lommiswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen F.K. Bratstvo. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Fussballplatz Weiher, Lommiswil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Lommiswil 2:1 (1:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 5. Giovanni Tesoro 1:0. 72. Tobias Vogt 1:1. 79. Elias Kaiser 2:1. – Blustavia: Kastriot Uka, Joseph Von Sury, Reza Salamati, Risto Angelov, Giuliano Bertelle, Michael Giger, Simon Burki, Elia Leiser, Pascal Huber, Giovanni Tesoro, Christian Oetterli. – Lommiswil: Marco Feier, Oliver Brunner, Manuel Güggi, Jonas Schwertfeger, Loïc Fröhlicher, Nico Schläppi, Etienne Waldner, Florian Vogt, Julian Schmid, Tobias Vogt, Simon Marti. – Verwarnungen: 54. Rolf Rothenbühler, 87. Elias Kaiser, 89. Lukas Fluri.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Blustavia - FC Lommiswil 2:1, FC Bellach - FC Solothurn 1:5, HNK Croatia - FC Grenchen 15 6:3

Tabelle: 1. FC Solothurn 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. HNK Croatia 1/3 (6:3), 3. SC Blustavia 1/3 (2:1), 4. Türkischer SC Solothurn a 1/1 (2:2), 5. FC Bettlach 1/1 (2:2), 6. F.K. Bratstvo 0/0 (0:0), 7. Kurdischer FC Solothurn 0/0 (0:0), 8. FC Gerlafingen 0/0 (0:0), 9. FC Leuzigen 0/0 (0:0), 10. FC Lommiswil 1/0 (1:2), 11. FC Grenchen 15 1/0 (3:6), 12. FC Bellach 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:34 Uhr.