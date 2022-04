Frauen 2. Liga Blustavia mit Sieg gegen Baden 1897 – Später Siegtreffer durch Manon Kaiser Blustavia behielt im Spiel gegen Baden 1897 am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 15.04.2022, 11.00 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Blustavia das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Manon Kaiser.

In der 5. Minute hatte Natalie Spuler zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für ihr Team erzielt. Zum Ausgleich für Blustavia traf Svea Hochuli in der 10. Minute. Angelica Corbat traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Baden 1897. Der Ausgleich für Blustavia fiel in der 80. Minute (Laura Emch).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Blustavia viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Blustavia durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Blustavia nicht verändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Blustavia hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Attiswil (Platz 8). Die Partie findet am 26. April statt (20.15 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 3. Baden 1897 hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Baden 1897 wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das viertplatzierte Team FC Therwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. April statt (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: SC Blustavia - FC Baden 1897 3:2 (1:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 5. Natalie Spuler 0:1. 10. Svea Hochuli 1:1. 14. Angelica Corbat 1:2. 80. Laura Emch 2:2. 84. Manon Kaiser 3:2. – Blustavia: Laura Bieri, Andrea Wälti, Elin Bogaert, Anne Bogaert, Albine Sulejmani, Svea Hochuli, Deborah Stritt, Chantal Schnyder, Joëlle Henzi, Manon Kaiser, Lea Leiser. – Baden 1897: Dominique Maron, Lisa Stoffel, Diana Vincenzi, Cecilia de Hoop, Ladina Krebs, Angelica Corbat, Natalie Spuler, Julia Liechti, Evelyn Fuentes, Melanie Bommer, Pascale Rymann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 10:57 Uhr.