3. Liga, Gruppe 2 Blustavia lässt sich von Deitingen kein Bein stellen – Jan Joder trifft zum Sieg Blustavia holt gegen Deitingen zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellensiebten 1:0. 30.04.2022, 22.13 Uhr

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Blustavia das einzige Tor der Partie gelang. In der 77. Minute schoss Jan Joder das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Blustavia erhielten Joel Grünig (32.) und Joel Falk (92.) eine gelbe Karte. Für Deitingen gab es keine Karte.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.6 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Blustavia sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Blustavia verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 18 Spielen hat das Team 46 Punkte. Blustavia hat bisher 15mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Selzach (Rang 11). Diese Begegnung findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Nach der Niederlage büsst Deitingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 8. Deitingen hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Deitingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Gerlafingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Deitingen 1:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 77. Jan Joder 1:0. – Blustavia: Martin Leuenberger, Reto Arnold, Reza Salamati, Dan Brand, Franco Torre, Joel Grünig, Michael Giger, Philipp Falk, Yves Galey, Pascal Brunner, Ramon Spring. – Deitingen: Franco Kissling, Benjarong Körnli, Marco Bieri, Michael Ammon, Simon Frei, Jonas Zuber, Patrick Murer, Olivier Niederer, Amar Hadzic, Simon Kofmel, Jonas Kofmel. – Verwarnungen: 32. Joel Grünig, 92. Joel Falk.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2022 22:10 Uhr.