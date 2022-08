Frauen 2. Liga Blustavia gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Reinach Blustavia siegt zuhause gegen Reinach: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:1. 22.08.2022, 02.40 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Jana Sauter, die in der 13. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. Nur ein Minute später traf Jana Sauter erneut, so dass es in der 14. Minute 2:0 für Blustavia hiess. Romina Vogel baute in der 48. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0).

In der 75. Minute verkleinerte Melanie Frei den Rückstand von Reinach auf 1:3. Es handelte sich um einen Penalty. Romina Vogel schoss das 4:1 (89. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Blustavia liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Mutschellen. Das Spiel findet am Mittwoch (24. August) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

In der Tabelle steht Reinach nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Sissach (Platz 8). Diese Begegnung findet am Donnerstag (25. August) statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: SC Blustavia - FC Reinach 4:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 13. Jana Sauter 1:0. 14. Jana Sauter 2:0. 48. Romina Vogel 3:0. 75. Melanie Frei (Penalty) 3:1.89. Romina Vogel 4:1. – Blustavia: Laura Bieri, Roberta Meyer, Anne Bogaert, Deborah Stritt, Albine Sulejmani, Svea Hochuli, Laura Emch, Michelle Falk, Lea Leiser, Mara Friedli, Jana Sauter. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Livia Simona Vollgraff, Fiona Handschin, Selina Gysin, Leandra Meier, Isabel Wenger, Lidia Limardi, Sophie Mc Carvil, Valeria Sacco, Melanie Frei. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 02:37 Uhr.