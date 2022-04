3. Liga, Gruppe 2 Blustavia gewinnt klar gegen Rüttenen Blustavia gewinnt am Samstag auswärts gegen Rüttenen 4:0. 24.04.2022, 09.02 Uhr

(chm)

Pascal Brunner brachte Blustavia 1:0 in Führung (56. Minute). Blustavia baute die Führung in der 83. Minute (Yves Galey) weiter aus (2:0). Blustavia erhöhte in der 93. Minute seine Führung durch Reza Salamati weiter auf 3:0. Jan Arvid Berg schoss das 4:0 (94. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yves Galey von Blustavia erhielt in der 46. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Blustavia ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 46 erzielten Toren Rang 2.

Blustavia verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 43 Punkten. Blustavia hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Deitingen (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Rüttenen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Rüttenen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rüttenen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederbipp (Platz 7). Die Partie findet am Dienstag (26. April) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Telegramm: FC Rüttenen - SC Blustavia 0:4 (0:0) - Galmis, Rüttenen – Tore: 56. Pascal Brunner 0:1. 83. Yves Galey 0:2. 93. Reza Salamati 0:3. 94. Jan Arvid Berg 0:4. – Rüttenen: Jan Lüthy, Sven Fluri, Moritz Felber, Jeremias Emch, Fabrizio Bur, Nico Gunzinger, David Emch, Sven Hürzeler, Sebastian Meister, Kevin Guggisberg, Simon Nobs. – Blustavia: Martin Leuenberger, Reto Arnold, Elio Ziltener, Dan Brand, Franco Torre, Joel Falk, Michael Giger, Philipp Falk, Yves Galey, Pascal Brunner, Tobias Steinmüller. – Verwarnungen: 46. Yves Galey.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 21:07 Uhr.