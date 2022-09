3. Liga, Gruppe 1 Blustavia gewinnt klar gegen Flumenthal Blustavia gewinnt am Samstag zuhause gegen Flumenthal 4:0. 24.09.2022, 23.21 Uhr

(chm)

Das Tor von Philipp Falk in der 22. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Blustavia. Lou Graf erhöhte in der 41. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. Ramon Spring baute in der 43. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Yves Galey, der in der 61. Minute die Führung für Blustavia auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Blustavia gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Blustavia die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Blustavia um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Blustavia hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Grenchen 15 (Rang 10). Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Für Flumenthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Flumenthal ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Flumenthal gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Flumenthal in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team HNK Croatia. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (28. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: SC Blustavia - SC Flumenthal 4:0 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 22. Philipp Falk 1:0. 41. Lou Graf 2:0. 43. Ramon Spring 3:0. 61. Yves Galey 4:0. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Reto Arnold, Luca Studer, Tobias Steinmüller, Joel Falk, Philipp Falk, Kevin Lopez, Ramon Spring, Jan Joder. – Flumenthal: Oliver Stoll, Stefan Roth, Marlon Bachl, Reto Marti, David Huber, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Nicolas Müller, Nico Maritz, Christof Schönenberger, Timo Grossenbacher. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 20:18 Uhr.

