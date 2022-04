Frauen 3. Liga Blustavia gewinnt klar gegen Dulliken Sieg für Blustavia: Gegen Dulliken gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1. 04.04.2022, 00.10 Uhr

Anna Niggeler eröffnete in der 10. Minute das Skore, als sie für Blustavia das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Blustavia stellte Lea Leiser in Minute 16 her. Betina Berisha baute in der 50. Minute die Führung für Blustavia weiter aus (3:0).

Valeria Schuler verkürzte in der 58. Minute den Rückstand von Dulliken auf 1:3. Anna Niggeler schoss das 4:1 (73. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Blustavia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 28 Tore in zwölf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Blustavia machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 3. Blustavia hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Blustavia spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Fortuna Olten (Platz 5). Das Spiel findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Nach der Niederlage büsst Dulliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 4. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dulliken spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Grenchen 15 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 9. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: SC Blustavia - FC Dulliken 4:1 (2:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 10. Anna Niggeler 1:0. 16. Lea Leiser 2:0. 50. Betina Berisha 3:0. 58. Valeria Schuler 3:1. 73. Anna Niggeler 4:1. – Blustavia: Laura Bieri, Livia Haldimann, Livia Huber, Paula Lätt, Tania Eng, Aurelia Campitiello, Lea Leiser, Bianca Capol, Ladina Schaller, Anna Niggeler, Egzona Osmani. – Dulliken: Lenka Machakova, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Raphaela Lätt, Julia Amsler, Jirapha Buache, Yennifer Alvarez, Valeria Schuler, Lea Kämpf, Tamara Mele, Tamara Vucenic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

