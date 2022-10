Frauen 3. Liga Blustavia gewinnt klar gegen Attiswil Sieg für Blustavia: Gegen Attiswil gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:1. 24.10.2022, 22.05 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Bianca Capol, die in der 15. Minute für Blustavia zum 1:0 traf. Nur vier Minute später traf Bianca Capol erneut, so dass es in der 19. Minute 2:0 für Blustavia hiess. Durch ein Eigentor (Julia Scheidegger) erhöhte sich in der 34. Minute die Führung für Blustavia weiter auf 3:0.

In der 71. Minute verkleinerte Sarah Mateoniu den Rückstand von Attiswil auf 1:3. Martina Spina schoss das 4:1 (75. Minute) für Blustavia und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Blustavia erhielt: Nadja Soltermann (82.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Attiswil, Raphaela Lüscher (82.) kassierte sie.

Blustavia hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 14 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Blustavia unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Blustavia ist es bereits der vierte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen.

Blustavia trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Grenchen 15 (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 4. Für Attiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Attiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Attiswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Dulliken (Platz 5). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 25. März statt ( Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Telegramm: SC Blustavia - FC Attiswil 4:1 (3:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 15. Bianca Capol 1:0. 19. Bianca Capol 2:0. 34. Eigentor (Julia Scheidegger) 3:0.71. Sarah Mateoniu 3:1. 75. Martina Spina 4:1. – Blustavia: Selma Weber, Alena Burki, Paula Lätt, Livia Haldimann, Nadja Soltermann, Anna Niggeler, Tania Eng, Ladina Schaller, Marija Torlakovic, Bianca Capol, Egzona Osmani. – Attiswil: Nina Jöri, Michelle Kurth, Julia Scheidegger, Jana Guldimann, Rowena Loosli, Jessica Altschul, Debora Altschul, Fabienne Füri, Raphaela Lüscher, Michelle Wenger, Sarah Mateoniu. – Verwarnungen: 82. Nadja Soltermann, 82. Raphaela Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 02:50 Uhr.

