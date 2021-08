3. Liga, Gruppe 2 Blustavia bezwingt Leuzingen – Ramon Spring als Matchwinner Blustavia gewinnt am Samstag zuhause gegen Leuzingen 1:0. 29.08.2021, 08.55 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Ramon Spring in der 56. Minute.

Bei Blustavia erhielten Philipp Falk (62.), Ramon Spring (75.) und Franco Torre (96.) eine gelbe Karte. Leuzingen blieb ohne Karte.

Blustavia steht mit sechs Punkten auf Rang 2. Für Blustavia geht es auf fremdem Terrain gegen FC Biberist weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (19.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

In der Tabelle steht Leuzingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Leuzingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Niederbipp. Die Partie findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: SC Blustavia - FC Leuzigen 1:0 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tor: 56. Ramon Spring 1:0. – Blustavia: Simon Giger, Reto Arnold, Elio Ziltener, Dan Brand, Franco Torre, Philipp Falk, Fabian Mollet, Ramon Spring, Luca Grillo, Joel Falk, Yves Galey. – Leuzingen: Andrej Röthlisberger, Oliver Jorns, Luca Dasen, Nick Brunner, Adrian Schluep, Joel Grünig, Marc Affolter, Raphael Aebischer, Peter Guggisberg, Roy Affolter, Claudio Zenger. – Verwarnungen: 17. Peter Guggisberg, 41. Joel Grünig, 62. Philipp Falk, 75. Ramon Spring, 96. Franco Torre.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Zuchwil - FC Subingen 1:0, FC Rüttenen - FC Gerlafingen 0:2, SC Blustavia - FC Leuzigen 1:0, FC Niederbipp - FC Iliria 4:4, FC Selzach - FC Deitingen 2:0

Tabelle: 1. FC Zuchwil 2 Spiele/6 Punkte (2:0). 2. SC Blustavia 2/6 (5:0), 3. FC Gerlafingen 2/6 (5:1), 4. FC Subingen 2/3 (7:2), 5. FC Leuzigen 2/3 (2:1), 6. FC Rüttenen 2/3 (1:2), 7. FC Selzach 2/3 (3:7), 8. FC Niederbipp 2/1 (5:7), 9. FC Iliria 2/1 (4:6), 10. FC Biberist 1/0 (0:1), 11. FC Bettlach 1/0 (0:4), 12. FC Deitingen 2/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 08:53 Uhr.