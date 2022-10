3. Liga, Gruppe 1 Blustavia bezwingt auswärts Riedholz Sieg für Blustavia: Gegen Riedholz gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 22.10.2022, 20.44 Uhr

Riedholz ging zunächst in der 22. Minute in Führung, als Manuel Reber zum 1:0 traf. Nur sechs Minuten später schaffte Luca Grillo aber den Ausgleich für Blustavia. Das Tor von Kevin Lopez in der 42. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Blustavia. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Franco Torre in der 61. Minute. Er traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Blustavia, Michael Giger (18.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Riedholz, Sven Agnéus (51.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel ist Blustavia bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Blustavia an die Spitze Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 26 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Blustavia ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Blustavia auf fremdem Terrain mit FC Rüttenen (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Mit der Niederlage rückt Riedholz in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 5. Riedholz hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Riedholz geht es zuhause gegen SC Flumenthal (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Telegramm: FC Riedholz - SC Blustavia 1:3 (1:2) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 22. Manuel Reber 1:0. 28. Luca Grillo 1:1. 42. Kevin Lopez 1:2. 61. Franco Torre 1:3. – Riedholz: Pascal Klaus, Lukas Schönenberger, Noah Rickenbacher, Tim Gyger, Luc Henzi, Marco Bruni, Mika Emch, Kevin Kaufmann, Marc Schär, Manuel Reber, Sven Agnéus. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Yves Galey, Philipp Falk, Kevin Lopez, Tobias Steinmüller, Joel Grünig, Ramon Spring. – Verwarnungen: 18. Michael Giger, 51. Sven Agnéus.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

