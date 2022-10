2. Liga Biberist und Olten teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Biberist und Olten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 09.10.2022, 03.16 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Aaron Burkhardt traf in der 70. Minute zum 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 78. Minute traf Jonas Stuber für Biberist.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Biberist sah Ahmad Jawid Bigzad (75.) die rote Karte. Gelb erhielt Ahmad Jawid Bigzad (67.). Olten kassierte vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Biberist zu den Besten: Total liess das Team 9 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Biberist zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 6. Biberist hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Subingen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (13. Oktober) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Olten hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Olten hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Olten geht es daheim gegen SC Fulenbach (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 15. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Biberist - FC Olten 1:1 (0:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 70. Aaron Burkhardt 0:1. 78. Jonas Stuber 1:1. – Biberist: Samuel David, Philipp Herrmann, Nicolas Rüfli, Noah Thurnheer, Dominik Marti, Jonas Stuber, Andreas Felder, Dario Kopp, Marco Imbach, Ivan Doric, Petrit Krasniqi. – Olten: Thomas Husi, Erlion Pirku, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Xaver Meyer, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Aziz Kukavica, Kennedy Joao, Enrico Peier, Giovanni Gerardi. – Verwarnungen: 26. Sandro Iandiorio, 58. Danilo Esposito, 67. Ahmad Jawid Bigzad, 77. Fidan Krasniqi, 85. Ajman Hasani – Ausschluss: 75. Ahmad Jawid Bigzad.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

