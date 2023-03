2. Liga Biberist siegt 4:1 im Showdown gegen Lommiswil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Biberist reiht Sieg an Sieg: Gegen Lommiswil hat das Team am Mittwoch bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 23.03.2023, 09.02 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Biberist: Dominik Marti brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Sergio Salas erhöhte in der 45. Minute zur 2:0-Führung für Biberist. In der 48. Minute gelang Lommiswil (Cyrill Sonderegger) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 74. Minute brachte Marco Imbach Biberist mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ivan Doric in der 80. Minute, als er für Biberist zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Lommiswil sah Philipp Neff (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Philipp Neff (18.) und Gianluca Moser (47.). Bei Biberist gab es vier gelbe Karten.

Biberist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 31 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match. In der Abwehr ist Biberist sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Dass Lommiswil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 16 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Biberist die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 27 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es in einem Heimspiel gegen FC Bellach (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (25. März) (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Lommiswil gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Lommiswil hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Lommiswil geht es daheim gegen FC Olten (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (26. März) statt (11.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Biberist - FC Lommiswil 4:1 (2:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 26. Dominik Marti 1:0. 45. Sergio Salas 2:0. 48. Cyrill Sonderegger 2:1. 74. Marco Imbach 3:1. 80. Ivan Doric 4:1. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Fabian Scheidegger, Jonas Stuber, Dominik Marti, Noah Thurnheer, Dario Kopp, Sergio Salas, Petrit Krasniqi. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Cyrill Sonderegger, Andri Adam, Aron Herrmann, Alessandro Choque, Björn Zumofen, Andrin Zumstein, Moritz Frey, Gianluca Moser, Fabio Bruni. – Verwarnungen: 18. Philipp Neff, 45. Jonas Stuber, 47. Gianluca Moser, 58. Petrit Krasniqi, 92. Nicolas Rüfli, 94. Noah Thurnheer – Ausschluss: 60. Philipp Neff.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.03.2023 09:59 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.