2. Liga Biberist sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Bellach Biberist und Bellach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte. 26.03.2023, 10.17 Uhr

(chm)

Alessandro Fragale traf in der 17. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Ivan Doric in der 58. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Biberist sah Noah Thurnheer (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Petrit Krasniqi (53.) und Noah Thurnheer (77.). Bei Bellach gab es vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Biberist den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte. In der Abwehr ist Biberist sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Trotz dem Unentschieden führt Biberist die Tabelle weiterhin an. Nach 14 Spielen hat das Team 28 Punkte. Biberist hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Biberist spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Fulenbach (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 6. April (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Das Unentschieden bringt Bellach in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 4. Bellach hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bellach spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Fulenbach (Platz 9). Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Biberist - FC Bellach 1:1 (0:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 17. Alessandro Fragale 0:1. 58. Ivan Doric (Penalty) 1:1. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Dominik Marti, Andreas Felder, Noah Thurnheer, Dario Kopp, Petrit Krasniqi, Ivan Doric. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Anton Thaqi, Mario Brcina, Gian Büttler, Ferat Zekiri, Jonas Mosimann, Jorge Alexandre Cortez Mesquita, Emmanuel Orkoh, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 53. Petrit Krasniqi, 63. Gian Büttler, 66. Emmanuel Orkoh, 77. Noah Thurnheer, 90. Mario Brcina, 92. Kevin Marthaler – Ausschluss: 83. Noah Thurnheer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 05:54 Uhr.