4. Liga, Gruppe 2 Biberist mit drei Punkten auswärts gegen Klus-Balsthal – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Biberist: Gegen Klus-Balsthal gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 27.03.2023

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Biberist das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Abdulrahman Mohamad.

Den ersten Treffer der Partie hatte Fisnik Aliti in der 7. Minute für Biberist geschossen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Oliver Pejic, sorgte in der 42 für den Ausgleich für Klus-Balsthal. In der 53. Minute gelang Florian Eggenberger der Führungstreffer zum 2:1 für Klus-Balsthal. Biberist glich in der 65. Minute durch Fisnik Aliti aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Güclü Birgin von Klus-Balsthal erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Dass Biberist viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Biberist durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Biberist nicht verändert. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Biberist hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Biberist geht es zuhause gegen FC Mümliswil (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.15 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es in einem Auswärtsspiel gegen ASI Superga 1957 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Telegramm: FC Klus-Balsthal - FC Biberist 2:3 (1:1) - Sportplatz Moos, Balsthal – Tore: 7. Fisnik Aliti 0:1. 42. Oliver Pejic (Penalty) 1:1.53. Florian Eggenberger 2:1. 65. Fisnik Aliti 2:2. 94. Abdulrahman Mohamad 2:3. – Klus-Balsthal: Salmedin Hasanovic, Simon Bader, Oliver Pejic, Sasa Martinovic, Mattia Christ, Mario Linder, Florian Eggenberger, David Mandir, Luca Rubitschung, Deniz Mendi, Sandro Moser. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Romeo Grossen, Nicola Keller, Leon Schmid, Pascal Flury, Kavuthan Kulenthiran, Raphael Stuber, Josip Doric, Marco Affolter, Fisnik Aliti. – Verwarnungen: 86. Güclü Birgin.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

