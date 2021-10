2. Liga Biberist gewinnt klar gegen Lommiswil – Siegesserie von Lommiswil gebrochen Biberist gewinnt am Samstag auswärts gegen Lommiswil 4:0. 17.10.2021, 03.42 Uhr

(chm)

In der 35. Minute war es an Roman Rüegsegger, Biberist 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Ivan Doric Biberist mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Biberist erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Jonas Stuber weiter auf 3:0. Roman Rüegsegger schoss das 4:0 (84. Minute) für Biberist und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Biberist für Ivan Doric (47.) und Petrit Krasniqi (69.). Die einzige gelbe Karte bei Lommiswil erhielt: Jonas Ebel (64.)

Der Sturm von Biberist sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 21 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.3 Toren pro Spiel.

Biberist machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 2. Biberist hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Biberist spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Mümliswil (Platz 5). Die Partie findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Mit der Niederlage rückt Lommiswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 3. Lommiswil hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lommiswil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte SC Fulenbach. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Biberist 0:4 (0:1) - Fussballplatz Weiher, Lommiswil – Tore: 35. Roman Rüegsegger 0:1. 60. Ivan Doric 0:2. 67. Jonas Stuber 0:3. 84. Roman Rüegsegger 0:4. – Lommiswil: Tim Bracher, Lars Herzog, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Björn Zumofen, Philipp Dornbierer, Moritz Frey, Andrin Zumstein, Cyrill Sonderegger, Niklas Urosevic, Jonas Ebel. – Biberist: Moreno Blum, Philipp Herrmann, Nicolas Rüfli, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Ivan Doric, Noah Thurnheer, Jonas Stuber, Boris Flury, Dario Kopp, Roman Rüegsegger. – Verwarnungen: 47. Ivan Doric, 64. Jonas Ebel, 69. Petrit Krasniqi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: GS Italgrenchen - FC Härkingen 2:3, FC Klus-Balsthal - SC Fulenbach 2:2, FC Lommiswil - FC Biberist 0:4, FC Mümliswil - FC Bellach 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 8 Spiele/17 Punkte (16:8). 2. FC Biberist 9/17 (21:15), 3. FC Lommiswil 10/16 (20:15), 4. FC Iliria 8/15 (17:7), 5. FC Mümliswil 9/13 (10:13), 6. FC Härkingen 10/13 (20:19), 7. FC Subingen 8/12 (14:12), 8. FC Trimbach 8/11 (14:16), 9. SC Fulenbach 9/9 (16:18), 10. FC Klus-Balsthal 9/9 (15:20), 11. FC Bellach 9/7 (13:26), 12. GS Italgrenchen 9/5 (13:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:39 Uhr.

