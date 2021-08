4. Liga, Gruppe 1 Bettlach und Türkischer SC teilen sich Punkte zum Auftakt Bettlach und Türkischer SC teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 2:2 aus. 21.08.2021, 00.17 Uhr

(chm)

Zweimal legte Bettlach vor, zweimal glich Türkischer SC aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Den Auftakt machte Daniele Gallizioli, der in der 13. Minute für Bettlach zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 27. Minute, als Mansur Rassa für Türkischer SC traf. Armando Choque Morales schoss Bettlach in der 45. Minute zur 2:1-Führung. Den Ausgleich für Türkischer SC erzielte Mesut Atici. Er war in der 79. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Türkischer SC gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bettlach für Mitja Haring (75.) und Dario De Micheli (92.).

Bettlach liegt nach Spiel 1 auf Rang 2. Bettlach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bellach. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Nach dem ersten Spiel steht Türkischer SC auf dem ersten Rang. Türkischer SC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Blustavia. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Bettlach - Türkischer SC Solothurn a 2:2 (2:1) - Neufeld, Bettlach – Tore: 13. Daniele Gallizioli 1:0. 27. Mansur Rassa 1:1. 45. Armando Choque Morales 2:1. 79. Mesut Atici 2:2. – Bettlach: Thomas Gojnik, Luca Manz, Mitja Haring, Matthias Streit, Mauro von Arx, Pascal Schmid, Tarik Ait Chaf, Christoph Walker, Armando Choque Morales, Daniele Gallizioli, Özcan Günes. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Furkan Dagci, Emrah Daniskan, Furkancan Ada, Önder Altintac, Atay Aydin, Kubilay Altintaç, Burak Zendeli, Serhat Daniskan, Mesut Atici, Mehmet Ali Kavak. – Verwarnungen: 28. Mansur Rassa, 68. Kubilay Altintaç, 75. Mitja Haring, 83. Burak Zendeli, 90. Furkancan Ada, 92. Dario De Micheli.

Tabelle: 1. Türkischer SC Solothurn a 1 Spiel/1 Punkte (2:2). 2. FC Bettlach 1/1 (2:2), 3. FC Grenchen 15 0/0 (0:0), 4. FC Bellach 0/0 (0:0), 5. FC Solothurn 0/0 (0:0), 6. SC Blustavia 0/0 (0:0), 7. F.K. Bratstvo 0/0 (0:0), 8. FC Lommiswil 0/0 (0:0), 9. HNK Croatia 0/0 (0:0), 10. Kurdischer FC Solothurn 0/0 (0:0), 11. FC Gerlafingen 0/0 (0:0), 12. FC Leuzigen 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 00:13 Uhr.