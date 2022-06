4. Liga, Gruppe 1 Bettlach siegt gegen Lommiswil – Später Siegtreffer Bettlach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Lommiswil 3:2. 13.06.2022, 18.02 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Bettlach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Yves Maritz.

Matthias Vogt hatte davor in der 3. Minute zum 1:0 für Lommiswil getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 16. Minute, als Rico Candrian für Bettlach traf. Luca Supper traf in der 31. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bettlach. Per Elfmeter glich Nico Schläppi das Spiel in der 40. Minute für Lommiswil wieder aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Bettlach um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 10. Bettlach hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bettlach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Lommiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 9. Für Lommiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Lommiswil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Bettlach - FC Lommiswil 3:2 (2:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 3. Matthias Vogt 0:1. 16. Rico Candrian 1:1. 31. Luca Supper 2:1. 40. Nico Schläppi (Penalty) 2:2.84. Yves Maritz 3:2. – Bettlach: Tobias Gojnik, Dominik Häni, Matthias Streit, Luca Manz, Eren Bilecen, Thomas Caflisch, Christoph Walker, Oguz Dönmez, Luca Supper, Özcan Günes, Rico Candrian. – Lommiswil: Lukas Neff, Loïc Fröhlicher, Jonas Schwertfeger, Marc Sauter, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Michael Schmid, Matthias Vogt, Raphael Vogt, Nico Schläppi, Ronny Salzmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

