4. Liga, Gruppe 2 Benjamin Ackermann rettet Klus-Balsthal einen Punkt gegen Subingen Subingen und Klus-Balsthal trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden. 28.08.2021, 12.50 Uhr

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 62. Minute schoss Gabriel Stampfli das 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Benjamin Ackermann traf in der 93. Minute für Subingen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sandro Messerli von Subingen erhielt in der 11. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Subingen mit einem Punkt auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Subingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Luterbach zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.00 Uhr, Schützenmatte, Luterbach).

Klus-Balsthal liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 1. Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Attiswil. Das Spiel findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Subingen - FC Klus-Balsthal 1:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 62. Gabriel Stampfli 1:0. 93. Benjamin Ackermann 1:1. – Subingen: Jannik Ochsenbein, Sandro Messerli, Dominik Lehmann, Benjamin Burkhard, Daniel Flury, Patrick Ziegler, Timo Hunziker, Tim Baranyai, Maslah Hussein, Marc Ziegler, Gabriel Stampfli. – Klus-Balsthal: Mirco Fischer, Matteo Fluri, Mario Linder, Oliver Pejic, Simon Bader, David Fluri, Florian Eggenberger, Eric Ackermann, Manoel Jaus, Mattia Christ, Shanthosh Chanthirasegaram. – Verwarnungen: 11. Sandro Messerli.

Tabelle: 1. FC Klus-Balsthal 2 Spiele/4 Punkte (2:1). 2. FC Attiswil 1/3 (10:1), 3. FC Welschenrohr 1/3 (2:0), 4. HSV Halten 1/3 (6:2), 5. FC Post Solothurn 1/3 (3:1), 6. FC Luterbach 1/3 (3:2), 7. FC Subingen 2/1 (3:7), 8. FC Wiedlisbach 1/0 (0:1), 9. FC Mümliswil 1/0 (0:2), 10. FC Zuchwil 1/0 (1:10), 11. FC Riedholz 1/0 (1:3), 12. Türkischer SC Solothurn b 1/0 (2:3).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 12:47 Uhr.