2. Liga Bellach sorgt bei Subingen für Überraschung – Siegtreffer durch Wasili Bielmann Überraschender Sieg für Bellach: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Subingen (1. Rang) zuhause 1:0 geschlagen. 09.10.2022, 04.08 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Wasili Bielmann traf in der 50. Minute zum 1:0.

Gelbe Karten gab es bei Subingen für Eredit Hoxhaj (41.), Hasan Gedici (80.) und Raphael Gasche (89.). Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Jonas Mosimann (70.).

In seiner Gruppe hat Bellach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 19 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Bellach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Bellach hat bisher fünfmal gewonnen und dreimal verloren.

Bellach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Trimbach (Rang 13). Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Subingen ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Subingen hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Subingen geht es daheim gegen FC Biberist (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (13. Oktober) (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Bellach - FC Subingen 1:0 (0:0) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tor: 50. Wasili Bielmann 1:0. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Mario Brcina, Finn Schranz, Dives Ambrozzo, Jonas Mosimann, Shaban Arifi, Alban Xhema, Jonas Knörr, Sascha Hess, Wasili Bielmann. – Subingen: Colin Bähler, Hasan Gedici, Dominik Feuz, Raphael Gasche, Leonardo Baschung, Sascha Pauli, Benjamin Brunner, Noah Gräf, Selcuk Cubuk, Luca Cappelli, Eredit Hoxhaj. – Verwarnungen: 41. Eredit Hoxhaj, 70. Jonas Mosimann, 80. Hasan Gedici, 89. Raphael Gasche.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 04:05 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.