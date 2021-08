2. Liga Bellach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Biberist Bellach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Biberist setzt es zuhause ein 3:1 ab. 26.08.2021, 11.45 Uhr

(chm)

Biberist ging zunächst in der 9. Minute in Führung, als Dario Kopp zum 1:0 traf. In der 25. Minute gelang Bellach jedoch durch Alessandro Fragale der Ausgleich. Mario Brcina traf in der 42. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Bellach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Ferat Zekiri die Führung für Bellach auf 3:1 erhöhte.

Bei Bellach sah Igor Pavlovic (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Igor Pavlovic (59.) und Luca Palermo (59.). Bei Biberist erhielten Noah Thurnheer (73.) und Sian Thurnheer (93.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Bellach mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Bellach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Fulenbach. Die Partie findet am Samstag (28. August) statt (19.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

In der Tabelle steht Biberist nach dem zweiten Spiel auf Rang 9 (ein Punkt). Biberist trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Trimbach. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. August) (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Bellach - FC Biberist 3:1 (2:1) - Sportplatz Brunnmatt, Bellach – Tore: 9. Dario Kopp 0:1. 25. Alessandro Fragale 1:1. 42. Mario Brcina 2:1. 86. Ferat Zekiri 3:1. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Yves Kocher, Rok Shkoreti, Igor Pavlovic, Till Schranz, Shaban Arifi, Mario Brcina, Berkin Sulungoz, Sascha Hess, Alessandro Fragale. – Biberist: Moreno Blum, Nicolas Rüfli, Patrik Jäggi, Noah Thurnheer, Fabian Scheidegger, Petrit Krasniqi, Jonas Stuber, Marco Imbach, Ahmad Jawid Bigzad, Roman Rüegsegger, Dario Kopp. – Verwarnungen: 59. Igor Pavlovic, 59. Luca Palermo, 73. Noah Thurnheer, 93. Sian Thurnheer – Ausschluss: 60. Igor Pavlovic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Härkingen - FC Olten 1:3, FC Subingen - SC Fulenbach 1:0, FC Bellach - FC Biberist 3:1, FC Mümliswil - FC Iliria 1:1, FC Lommiswil - GS Italgrenchen 2:2, FC Trimbach - FC Klus-Balsthal 3:2

Tabelle: 1. FC Olten 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Trimbach 2/6 (6:3), 3. FC Subingen 2/4 (4:3), 4. FC Härkingen 2/3 (6:4), 5. FC Bellach 2/3 (4:4), 6. FC Klus-Balsthal 2/3 (5:5), 7. FC Iliria 2/2 (1:1), 8. FC Lommiswil 2/2 (2:2), 9. FC Biberist 2/1 (4:6), 10. FC Mümliswil 2/1 (2:6), 11. GS Italgrenchen 2/1 (4:5), 12. SC Fulenbach 2/0 (0:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2021 11:43 Uhr.