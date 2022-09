2. Liga Bellach gewinnt klar gegen Hägendorf Bellach behielt im Spiel gegen Hägendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 04.09.2022, 03.44 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Bellach: Kevin Marthaler brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Alessandro Fragale sorgte in der 36. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bellach. Ferat Zekiri baute in der 44. Minute die Führung für Bellach weiter aus (3:0).

Dominik Bitterli (76. Minute) liess Hägendorf auf 1:3 herankommen. Alessandro Fragale schoss das 4:1 (86. Minute) für Bellach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Bellach, nämlich für Mario Brcina (15.). Eine Verwarnung gab es für Hägendorf, nämlich für Fabio Bärlocher (32.).

In seiner Gruppe hat Bellach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2 Tore pro Partie.

Bellach verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Bellach hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bellach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Härkingen. Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

In der Tabelle verliert Hägendorf Plätze und zwar von Rang 11 auf 12. Das Team hat zwei Punkte. Für Hägendorf ist es bereits die zweite Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Hägendorf gingen unentschieden aus.

Hägendorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Biberist an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Donnerstag (8. September) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Bellach 1:4 (0:3) - Breite, Hägendorf – Tore: 25. Kevin Marthaler 0:1. 36. Alessandro Fragale 0:2. 44. Ferat Zekiri 0:3. 76. Dominik Bitterli 1:3. 86. Alessandro Fragale 1:4. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Yannig Fiechter, Claude Keller, Miro Bürgin, Driton Hasani, Fabio Bärlocher, Lars Zimmermann, Dominik Bitterli, Blerim Hasani, Colin Graber. – Bellach: Luca Palermo, Dives Ambrozzo, Rok Shkoreti, Mario Brcina, Gian Büttler, Ferat Zekiri, Finn Schranz, Shaban Arifi, Emmanuel Orkoh, Kevin Marthaler, Alessandro Fragale. – Verwarnungen: 15. Mario Brcina, 32. Fabio Bärlocher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 03:41 Uhr.

