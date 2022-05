Frauen 2. Liga Baden 1897 mit Auswärtserfolg bei Schwarz-Weiss – Sheryl Hochuli trifft spät zum Sieg Schwarz-Weiss lag gegen Baden 1897 deutlich vorne, nämlich 3:0 (53. Minute) - und verlor dennoch. Baden 1897 feiert einen 4:3-Auswärtssieg. 12.05.2022, 21.42 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Céline Borer, die in der 27. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Das Eigentor von Elena Gmür (48. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Schwarz-Weiss. Michelle Albrecht baute in der 53. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (3:0).

Ilenia Cancilleri (64. Minute) liess Baden 1897 auf 1:3 herankommen. In der 68. Minute gelang Baden 1897 (Sheryl Hochuli) der Anschlusstreffer (2:3). Gleichstand stellte Ilenia Cancilleri durch ihren Treffer für Baden 1897 in der 70. Minute her. In den Schlussminuten machte Sheryl Hochuli alles klar. Ihr Treffer in der 86. Minute zum 4:3 sicherte Baden 1897 den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Baden 1897 erhielten Pascale Rymann (82.) und Elena Gmür (88.) eine gelbe Karte. Schwarz-Weiss blieb ohne Karte.

Dass Baden 1897 viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Baden 1897 durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Schwarz-Weiss so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 21 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Baden 1897 um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Für Baden 1897 ist es der zweite Sieg in Serie.

Baden 1897 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC New Stars Basel 1934 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (15. Mai) statt (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 40 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schwarz-Weiss erstmals wieder.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss in einem Heimspiel mit FC Allschwil (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (14. Mai) (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - FC Baden 1897 3:4 (1:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 27. Céline Borer 1:0. 48. Eigentor (Elena Gmür) 2:0.53. Michelle Albrecht 3:0. 64. Ilenia Cancilleri 3:1. 68. Sheryl Hochuli 3:2. 70. Ilenia Cancilleri 3:3. 86. Sheryl Hochuli 3:4. – Schwarz-Weiss: Varenka Strobel, Ramona Heinis, Eva Flore Sono, Severine Bonjour, Céline Borer, Aline Lampart, Anne Albrecht, Sina Sorg, Egzona Salihi, Veronica Conte Garcia, Michelle Albrecht. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Melanie Huber, Sheryl Hochuli, Luna Vincenzi, Lisa Stoffel, Angelica Corbat, Elena Gmür, Julia Liechti, Ladina Krebs, Noemi Merz, Melanie Bommer. – Verwarnungen: 82. Pascale Rymann, 88. Elena Gmür.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.05.2022 21:39 Uhr.