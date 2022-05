3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Subingen gegen Iliria – Damian Widmer mit Siegtor Sieg für Subingen: Gegen Iliria gewinnt das Team am 09.05.2022, 10.37 Uhr

(chm)

Sonntag

auswärts 3:2.

Subingen ging zweimal in Führung, Iliria holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Subingen den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Joshua Widmer eröffnete in der 41. Minute das Skore, als er für Subingen das 1:0 markierte. Besim Racipi glich in der 43. Minute für Iliria aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Janis Huser in der 67. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Subingen.

Zum Ausgleich für Iliria traf Besim Racipi in der 69. Minute. In der 74. Minute schoss Damian Widmer Subingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Iliria für Besar Dakaj (21.), Ilir Gashi (65.) und Bleron Dakaj (89.). Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Julian Gisler (52.).

In der Abwehr gehört Subingen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Subingen: Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Subingen ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Subingen gingen unentschieden aus.

Subingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Leuzigen (Platz 9). Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 7. Iliria hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Iliria wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das achtplatzierte Team FC Deitingen, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Telegramm: FC Iliria - FC Subingen 2:3 (1:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 41. Joshua Widmer 0:1. 43. Besim Racipi 1:1. 67. Janis Huser 1:2. 69. Besim Racipi 2:2. 74. Damian Widmer 2:3. – Iliria: Altaj Zulfi, Sabit Krasniqi, Besar Dakaj, Fitim Racipi, Mentor Spaqi, Besim Racipi, Fitim Sadriji, Ilir Gashi, Dardan Llugaliu, Riad Racipi, Bleron Dakaj. – Subingen: Thomas Witmer, Noah Jordan, Julian Gisler, Julian Flükiger, Leo Rohn, Daniel Gebek, Patrick Roth, Yanick Kofmehl, Michael Balmer, Janis Huser, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 21. Besar Dakaj, 52. Julian Gisler, 65. Ilir Gashi, 89. Bleron Dakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2022 10:34 Uhr.