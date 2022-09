2. Liga Auswärtssieg für Olten gegen Trimbach – Siegtreffer in allerletzter Minute Olten behielt im Spiel gegen Trimbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 12.09.2022, 10.37 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Olten das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Enrico Peier.

Den ersten Treffer der Partie hatte Kenan Mujanovic in der 8. Minute für Trimbach geschossen. Gleichstand stellte Kennedy Joao durch seinen Treffer für Olten in der 35. Minute her. In der 58. Minute war es an Daniel Bärtschi, Trimbach 2:1 in Führung zu bringen. Gleichstand stellte Sandro Iandiorio durch seinen Treffer für Olten in der 86. Minute her.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Trimbach sah Enis Ademovic (66.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Trimbach weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Olten für Giovanni Gerardi (45.) und Kennedy Joao (92.).

In seiner Gruppe hat Olten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 12 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Olten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Olten hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Olten geht es daheim gegen FC Wangen b.O. (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Für Trimbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Trimbach hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Trimbach geht es auswärts gegen FC Subingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Trimbach - FC Olten 2:3 (1:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 8. Kenan Mujanovic 1:0. 35. Kennedy Joao 1:1. 58. Daniel Bärtschi 2:1. 86. Sandro Iandiorio 2:2. 90. Enrico Peier 2:3. – Trimbach: Jonas Flury, Eldin Jusic, Kenan Mujanovic, Rinor Slishani, Thomas Schenker, Martin Castro, Daniel Bärtschi, Tobias Flury, Manuel Thut, Enis Ademovic, Lucien Baumgartner. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Fidan Krasniqi, Marko Simeunovic, Erlion Pirku, Ajman Hasani, Sandro Iandiorio, Aziz Kukavica, Kennedy Joao, Giovanni Gerardi, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 37. Tobias Flury, 38. Thomas Schenker, 45. Giovanni Gerardi, 65. Enis Ademovic, 78. Lucien Baumgartner, 92. Kennedy Joao – Ausschluss: 66. Enis Ademovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

