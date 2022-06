4. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Olten gegen Dulliken – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für Olten: Gegen Dulliken gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1. 05.06.2022, 12.39 Uhr

Olten geriet zunächst in Rückstand, als Shayan Shah in der 44. Minute die zwischenzeitliche Führung für Dulliken gelang. In der 65. Minute glich Olten jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Luca Stefanutti.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Batuhan Karayel von Dulliken erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Olten bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 11. Olten hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt. Olten konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Olten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Dulliken hat bisher sechsmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Dulliken - FC Olten 1:2 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 44. Shayan Shah 1:0. 65. Luca Stefanutti 1:1. 90. Luca Stefanutti 1:2. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Nurettin Özdemir, Ivan Lovric, Mike Lang, Andrin Lütolf, Roland Hagmann, Yves Baumann, Nicola Meyer, Leandro De Feo, Davide Protopapa. – Olten: Dominik Santesso, Nelson-Amarachukwu Agbanelo, Robin Witschi, Amir Brahimi, Jonas Temperli, Yonatan Amanuel, Micha Steiner, Veli Özbek, Alexander Liu, Luca Stefanutti, Eren Sener. – Verwarnungen: 60. Batuhan Karayel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

